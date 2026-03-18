10 апрелгача Конституция оммавий муомалада нашр этилади
ASTANA. Kazinform — Маданият ва ахборот вазирлиги янги Конституция нормалари бўйича ахборот ва тушунтириш ишлари режасини ишлаб чиқиши керак. Бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов шундай кўрсатма берди.
“Янги Конституция давлат ва жамиятнинг барқарор ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор яратадиган барча норма ва қоидаларни ўз ичига олади. Аввало, янги Конституция нормалари бўйича ахборот ва тушунтириш ишларини кучайтириш зарур. Шу муносабат билан, Маданият ва ахборот вазирлигига бир ҳафта ичида тегишли ахборот иш режасини ишлаб чиқишни топшираман”, — деди Ҳукумат раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, 2026 йил 10 апрелга қадар Конституция оммавий равишда чоп этилиши ва давлат органлари, таълим ва маданият ташкилотлари, кутубхоналар ва савдо марказларига етказиб берилиши керак.
“Рақамли ривожланиш вазирлиги Конституция матнини электрон платформаларга жойлаштиришни таъминлаши керак. Таълим соҳасида мактаблар, коллежлар ва университетларда Конституция қоидалари бўйича дарслар ўтказиш зарур. Бунинг учун Таълим-маориф, Фан ва Олий таълим вазирликларига 20 апрелга қадар тегишли методологик қўлланмалар ва ўқув қўлланмаларини ишлаб чиқиш вазифасини топшираман”, — деди у.
Бош вазир Конституцияда тиббий ёрдамни молиялаштириш манбаларини кенгайтириш, шу жумладан бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилиш имконияти мустаҳкамланганлигини таъкидлади.
“Бу тизимни янада барқарор ва мослашувчан қилади. Суғурта пакети кўплаб турдаги режалаштирилган ва юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш воситасига айланади. Жорий йил 1 апрелга қадар Соғлиқни сақлаш вазирлиги Адлия вазирлиги билан биргаликда Парламентга амалдаги қонунчиликка зарур ўзгартиришлар киритилишини таъминлаши керак”, — деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, Олжас Бектенов мамлакат халқини янги Конституциянинг қабул қилиниши билан табриклади.