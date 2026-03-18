Олжас Бектенов мамлакат халқини янги Конституциянинг қабул қилиниши билан табриклади
ASTANА. Каzinform – Конституция сиёсий барқарорликни мустаҳкамлайди ва иқтисодиёт ҳамда жамиятнинг барча соҳаларини янада модернизация қилиш учун йўл очади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Аввало, барча қозоғистонликларни тарихимиздаги жуда муҳим воқеа бўлган умумхалқ референдумида янги Конституциянинг қабул қилиниши билан табриклайман! Бу Қозоғистоннинг замонавий тарихидаги муҳим босқич бўлиб, у мамлакат тақдирини белгилайди. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев раҳбарлигида ва жамиятнинг фаол қўллаб-қувватлаши билан мамлакатда амалга оширилаётган кенг кўламли ўзгаришлар Қозоғистоннинг ҳар қандай қийинчиликларга бардош бера олишини таъминлайди, — деди Ҳукумат раҳбари.
Унинг таъкидлашича, Конституция сиёсий барқарорликни мустаҳкамлайди ва иқтисодиёт ҳамда жамиятнинг барча соҳаларини янада модернизация қилиш учун йўл очади. У Бирлик ва Адолат, Қонун ва Интизом каби асосий қадриятларни ўрнатади ва миллатимизнинг узоқ муддатли ривожланиш йўналишини белгилайди.
— Бу мамлакатимиз сиёсий тизимида халқнинг тўлиқ иштирокини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни, инсон капитали, фан ва маданиятни, рақамли муҳитни сифатли ривожлантиришни ва экологик хавфсизликни сақлашни кафолатлайди. Шу билан бирга, қонун устуворлиги тамойилларини мустаҳкамлаш, юридик ёрдам олиш ҳуқуқини кафолатлаш ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш асосий қонун даражасида мустаҳкамланган. Президент таъкидлаганидек, янги Конституция мамлакатимизнинг устуни, Суверенитетимиз ва Мустақиллигимизнинг пойдевори бўлади, — деди Олжас Бектенов.