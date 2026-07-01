1 сентябрда Qazaq AI Research University ишга туширилади — Жаслан Мадиев
ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазир ўринбосари — Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев иқтисодиёт тармоқлари ва давлат бошқаруви тизимини рақамлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳақида ҳисобот берди.
“Сўнгги олти ой ичида биз Қозоғистоннинг рақамли келажаги учун тезкорлик билан тартибга солиш ва институционал асос яратдик. Қозоғистон фуқаролари янги Конституцияни қабул қилдилар. Унда фуқароларнинг рақамли ҳуқуқлари, жумладан, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ҳуқуқи мустаҳкамланган. Конституциявий даражада Alatau Cityнинг махсус мақоми белгиланди. “Рақамли кодекс”, “Сунъий интеллект тўғрисида”ги қонун, “Рақамли активлар тўғрисида”ги қонун, “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги қонун, шунингдек, телекоммуникация бозори ва маълумотларни қайта ишлаш марказларини ривожлантириш тўғрисидаги қонун қабул қилинди”, — деди Ж.Мадиев бугунги Ҳукумат йиғилишида.
Жорий йил 9 июнда Давлат раҳбари 2029 йилгача бўлган умумхалқ Digital Qazaqstan стратегиясини тасдиқлади. Бу - иқтисодиёт ва давлат бошқаруви соҳаларида рақамли трансформация ва сунъий интеллектни кенг кўламда амалга ошириш учун мўлжалланган кенг қамровли ҳужжатдир.
Ўтган йили минтақада биринчи суперкомпьютер кластерлари ишга туширилди. Улар дунёдаги энг кучли суперкомпьютерларнинг ТОП500 рейтингига киритилган. Бугунги кунда ушбу кучли стартаплар, университетлар, илмий-тадқиқот институтлари, давлат идоралари ва компаниялар улардан фойдаланиб келяпти.
“Бу йил биз жаҳон даражасидаги Data-маркази мажмуасини қуришни бошладик. Лойиҳанинг мақсадли қуввати камида 1 гигаваттни ташкил этади. Асосий афзалликлари - арзон электр энергияси ва юқори тезликда маълумотлар узатиш. Йирик хорижий компаниялар билан ҳамкорликда камида 250 та умумий қувватга эга 2 босқичда сунъий интеллект маълумотлар марказларини ишга тушириш бўйича ишлар бошланган. 13 июнда NVIDIA кўмагида Firebird AI компанияси билан 10 миллиард долларлик шартнома имзоладик”, — дея қўшимча қилди вазир.
Алоқа рақамли трансформациянинг асосий шарти бўлиб қолмоқда. 2028 йилга келиб, қишлоқларнинг 92 фоизи юқори тезликдаги интернет билан қамраб олинади.
Йигирмата йирик шаҳарда 5G тармоқлари ривожланган. Узунлиги 4 минг километрдан ортиқ бўлган оптик толали гипермагистрал қурилиши давом этяпти.
Республика ва минтақавий аҳамиятга эга 40 минг километрлик йўллар алоқа билан таъминланади. Мамлакатимизнинг бутун ҳудуди сунъий йўлдош интернети билан қамраб олинган.
“Биз мутахассисларимизни тайёрлашнинг узлуксиз йўналишини шакллантирдик. Масалан, TUMO - 12 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар учун ижодий технологиялар марказидир. Tomorrow School эса катталар учун. У амалий сунъий интеллект мутахассисларини тайёрлашга қаратилган. Кейинги босқич - жорий йил 1 сентябрда Қозоғистон сунъий интеллект тадқиқот университети - Qazaq AI Research Universityнинг ишга туширилиши”, — деди Жаслан Мадиев.
Эслатиб ўтамиз, бугун янги Конституция кучга кирди. Бутун мамлакат бўйлаб референдум натижасида қабул қилинган тарихий ҳужжат давлат бошқаруви тизимини ва жамиятнинг ривожланиш йўналишини тубдан ўзгартиради.
Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кирганлиги билан табриклади.
Шунингдек, ҚР Бош вазир Олжас Бектенов барча давлат ва жамоат институтларини тубдан модернизация қилиш бошланганини маълум қилди.