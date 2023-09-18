18:59, 18 Сентябр 2023 | GMT +6
Елена Рибакинанинг WТА чемпионлик пойгасидаги ўрни маълум бўлди
Бугун, 18 сентябрь куни Аёллар теннис уюшмаси (WТА) чемпионлик пойгасининг янгиланган рейтинги эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Championat.com сайтига таяниб.
Кучли ўнталик рейтингида ҳеч қандай ўзгаришлар йўқ. Қозоғистонлик Елена Рибакина эса тўртинчи ўринни сақлаб қолди:
- Арина Соболенко (Беларусь) - 8210 балл.
- Ига Швёнтек (Польша) – 6905 балл.
- Кори Гауфф (АҚШ) – 5620 балл.
- Елена Рибакина (Қозоғистон) - 5476 балл.
- Жессика Пегула (АҚШ) - 4405 балл.
- Маркета Вондроушова (Чехия) - 3661 балл.
- Каролина Мучова (Чехия) - 3650 балл.
- Онс Жабер (Тунис) - 3212 балл.
- Мэдисон Кис (АҚШ) - 2737 балл.
- Петра Квитова (Чехия) – 2590 балл.