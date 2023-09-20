12:17, 20 Сентябр 2023 | GMT +6
Алмати цирк артистлари халқаро фестиваль совриндорлари бўлди
Қозоғистон давлат цирки артистлари «Без границ» иккинчи халқаро цирк санъати фестивалида бронза мукофотини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform.
Алмати ҳокимлиги матбуот хизмати хабарига кўра, фестиваль 14-17 сентябрь кунлари Санкт-Петербургда бўлиб ўтди.
Адлет Тиканов бошчилигидаги «Акробаты на двойной мачте» саҳна кўриниши билан Hassak жамоаси фестивалда совринли ўринларни олиш учун юқори савия ва беқиёс касбий тайёргарликни намойиш этди.
Илгари Hassak жамоаси Астана шаҳридаги “Эхо Азии” халқаро фестивалида олтин, “Almaty circus festival”да кумуш медални қўлга киритган эди.
Санкт-Петербургдаги фестивалда жами 16 давлатдан 200 нафар турли жанрдаги санъаткорлар иштирок этди.