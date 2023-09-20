OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:17, 20 Сентябр 2023 | GMT +6

    Алмати цирк артистлари халқаро фестиваль совриндорлари бўлди

    Цирк
    Фото: Алмати ҳокимлиги матбуот хизмати

    Қозоғистон давлат цирки артистлари «Без границ» иккинчи халқаро цирк санъати фестивалида бронза мукофотини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform.

    Алмати ҳокимлиги матбуот хизмати хабарига кўра, фестиваль 14-17 сентябрь кунлари Санкт-Петербургда бўлиб ўтди.

    Адлет Тиканов бошчилигидаги «Акробаты на двойной мачте» саҳна кўриниши билан Hassak жамоаси фестивалда совринли ўринларни олиш учун юқори савия ва беқиёс касбий тайёргарликни намойиш этди.

    Илгари Hassak жамоаси Астана шаҳридаги “Эхо Азии” халқаро фестивалида олтин, “Almaty circus festival”да кумуш медални қўлга киритган эди.

    Санкт-Петербургдаги фестивалда жами 16 давлатдан 200 нафар турли жанрдаги санъаткорлар иштирок этди.

     

    Теглар:
    Маданият Алмати
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!