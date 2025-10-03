Зилзила туфайли Истанбулда алоқа узилиб қолди
ASTANА. Кazinform - Мармара денгизи соҳилида 5,0 магнитудали зилзила содир бўлди, буни мегаполисдаги миллионлаб одамлар ҳис қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Ер силкинишлари уяли алоқа операторлари хизматларида вақтинчалик узилишларга олиб келди.
Маҳаллий вақт билан 14:55 да (Астана вақти билан 16:55) Мармара денгизи соҳилида Текирдаг провинциясининг Мармара Эреглиси шаҳри яқинида 5,0 магнитудали зилзила қайд этилди.
Бу ҳақда Туркия ҳукумати қошидаги Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (AFAD) ва сейсмологияни кузатувчи Қандилли расадхонаси хабар берди.
Зилзила Туркиянинг энг йирик шаҳри Истанбулда сезилди. Кўплаб аҳоли зилзила такрорланишидан қўрқиб, уйлари ва идораларини тарк этишди. Шаҳарнинг айрим ҳудудларида мобил алоқа вақтинчалик узилиб, аҳоли орасида ваҳима пайдо бўлди.
GSM операторлари ҳам қийинчиликларга дуч келишди ва кўплаб абонентлар ўз қариндошлари ва яқинлари билан боғлана олмадилар. Телекоммуникация инфратузилмаси аввал ҳам табиий офатлардан кейин бузилган. Фойдаланувчилар ер силкинишидан сўнг алоқа ва интернет хизматлари узилганини маълум қилди.
Ҳозирча қурбонлар ва вайроналар ҳақида маълумот йўқ. Расмийлар жамоатчиликни хотиржам бўлишга ва расмий эълонларни тинглашга чақирди. Қутқарув ва фавқулодда вазиятлар хизматлари яна силкинишлар юз бериши мумкинлигидан огоҳлантирди ва одамларни тайёр бўлишга чақирди.
Мармара Туркиянинг сейсмик фаол минтақаларидан биридир. Минтақада охирги марта кучли зилзила 1999 йилда Измитда юз берган ва 17 мингдан ортиқ одам ҳалок бўлган. Мутахассислар минтақа кучли силкинишларга мойиллигидан доимий равишда огоҳлантириб келади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркияда зилзила оқибатида бир киши ҳалок бўлгани ҳақида ёзган эдик.