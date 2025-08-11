08:49, 11 Август 2025 | GMT +5
Туркияда зилзила оқибатида бир киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Туркия ғарбидаги Баликесир вилоятида содир бўлган зилзила оқибатида бир киши ҳалок бўлди, уни қутқарувчилар қулаган бино вайроналари остидан чиқариб олдилар, деб хабар беради Kazinform Hürriyetга таяниб.
Туркия ички ишлар вазири Али Ерликая 81 ёшли фуқаронинг ўлимини тасдиқлади.
Қидирув-қутқарув ишлари давом этмоқда. 300 дан ортиқ киши ва 79 та техника жалб этилган.
Эслатиб ўтамиз, 10 августда Туркия ғарбида 6,1 магнитудали зилзила содир бўлган эди.
Ер силкинишлари маҳаллий вақт билан соат 19:53 да қайд этилган, эпицентри Баликесир вилоятининг Синдирги туманида, манбаси тахминан 11 километр чуқурликда бўлган.
Минтақада 20 та ер силкиниши қайд этилган.