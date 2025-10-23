Зилзила: Камчаткада охирги сутка давомида 14 та афтершок қайд этилди
ASTANА. Кazinform – Ўтган сутка давомида Камчатка ўлкасида 14 та афтершок қайд этилди. Улардан бири аҳоли пунктларида сезилди. Бу ҳақда ҳудуд Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги ТАССга таяниб.
“Ўтган сутка давомида 3,5-5,3 магнитудали 14 та афтершок содир бўлди. Бир ерости силкиниши аҳоли пунктларида сезилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, ҳудудда бир нечта вулқонлар фаол бўлишда давом этмоқда. Улар орасида Безимянний, Шивелуч, Ключевской, Каримский, Крашенинников ва Камбалний вулқонлари бор.
Фавқулодда вазиятлар хизмати Камчатка аҳолиси ва меҳмонларини қайд этилган вулқонларга яқинлашмасликка чақирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Камчаткада зилзиладан кейин вулқон уйғонгани ҳақида хабар берган эдик.