Камчаткада зилзиладан кейин вулқон уйғонди
ASTANA. Kazinform — Камчаткадаги Ключевский вулқони фаоллашди, кул ва чанг ҳавога 7,2 километр узоқликда тарқалди, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Вулканология ва тупроқшунослик институтининг Камчатка вулқонининг отилишига қарши кураш гуруҳи хабар берди.
“Вулқон булути 7,2 километр баландликкача етди. Кул булути вулқондан 57 километргача ёйилди”, — дейди олимлар.
Улар Ключевскийга тўқ сариқ рангдаги авиация хавфи коди берилганлигини маълум қилди. Ҳозирги вақтда маълум миқдорда вулқон кули билан буғ ва газ фаоллиги давом этяпти. Бу пастдан учадиган самолётларга таъсир қилиши мумкин. Шунингдек, кулнинг 10 километрлик парвоз баландлигига етиши хавфи ҳам мавжуд.
Ключевский вулқони - Евросиёдаги энг фаол вулқондир. Бу диаметри тахминан 700 м бўлган чўққили кратери бўлган оддий конусдир. Вулқон ёнбағирларида 80 га яқин иккиламчи портлаш кратерлари ва шлакли конуслар мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, кеча Камчаткада 24 соат ичида 7 та зилзила қайд этилган эди.