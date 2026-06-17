Жорий йил Қосши шаҳрида NVIDIA B300 базасидаги янги суперкомпьютер ишга туширилади
ASTANA. Kazinorm – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев “Самруқ-Қазна” АЖ директорлар кенгаши раиси Нурлан Жақиповни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбарига Жамғарманинг жорий йилнинг дастлабки беш ойидаги иш натижалари ва ўрта муддатли ривожланиш режаси ҳақида ҳисобот тақдим этилди.
Нурлан Жақиповнинг сўзларига кўра, 2025 йил охирига келиб Жамғарма бошқарувидаги активлар 88 миллиард долларни ташкил этади.
Кенг кўламли инфратузилма ва саноат лойиҳаларини амалга ошириш давом этмоқда. Бу йил 3,3 триллион тенгега тенг 16 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, Мойинти - Қизилжар, Дарбаза - Мақтаарал янги темир йўл линияларини қуриш, Қашағандаги газни қайта ишлаш заводини модернизация қилиш, иккинчи Алмати иссиқлик электр станциясини қуриш, гибрид электр станциясини қуриш ва Каспий денгизи тубида оптик толали тармоқни қуриш ишлари бошланди.
Ушбу ташаббуслар мамлакатнинг транспорт, энергетика ва рақамли инфратузилмасини мустаҳкамлайди, янги иш ўринларини яратади ва аҳолининг турмуш даражасини яхшилайди.
Унинг хабар беришича, Жамғарма лойиҳалари унинг жамоавий ижтимоий масъулияти доирасида ҳар йили тахминан 1 миллион қозоғистонликни қўллаб-қувватлайди.
Бундан ташқари, "Тоза Қозоғистон" умумхалқ экологик кампанияси доирасида мамлакат бўйлаб 5 миллион кўчат экиш режалаштирилган. Шу билан бирга, 2024-2025 йилларда 5,8 миллион дарахт экилган.
2023-2026 йилларда жами 856 миллиард тенгега тенг 100 дан ортиқ ижтимоий лойиҳалар амалга оширилди.
Жорий йилнинг октябрь ойида Қосши шаҳрида NVIDIA B300 базасидаги янги суперкомпьютер ишга туширилиши режалаштирилган.
Янги кластер ишлай бошлаганидан сўнг, «Қазақтелеком» портфел компаниясининг суперкомпьютер қуввати тўрт баравар ортади. Бу мамлакатнинг сунъий интеллект, маълумотларни қайта ишлаш ва юқори самарали ҳисоблаш соҳасидаги имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.
Давлат раҳбари Жамғарманинг асосий иш йўналишларини, жумладан, йирик инвестиция лойиҳаларини ўз вақтида амалга ошириш бўйича бир қатор вазифаларни қўйди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Марат Омаровни қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик.