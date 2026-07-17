KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Яси (Руминия) WТА 250 турнирининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга йўл олди.

    Жибек Қуламбаева
    Фото: МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи арманистонлик Алина Чараева билан биргаликда чорак финалда россиялик Алевтина Ибрагимова в— испаниялик Георгина Гарсия-Пересни мағлуб этди.

    Биринчи сетда Қозоғистон-Арманистон жуфтлиги 6:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди.

    Иккинчи сетда ҳам улар таслим бўлишмади - 7:5.

    1 соат 17 дақиқа давом этган ўйинда Қуламбаева — Чараева 10 та брейк-пойнтдан 6 тасини, жумладан, 1 та эйсни қўлдан бой беришмади. Ибрагимова ва Гарсия-Перес 3 та брейк (4 та брейк-пойнт) билан чекланган эдилар.

    Жибек Қуламбаева — Алина Чараева финалга чиқиш учун турнирнинг энг яхши ракеткалари бельгиялик Магали Кемпен — россиялик Александра Пановага қарши курашадилар.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Руминияда жуфтлик баҳсларида мусобақани давом эттиради.

    Теннис Жибек Қуламбаева Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф