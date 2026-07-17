Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Яси (Руминия) WТА 250 турнирининг жуфтлик баҳсларида ярим финалга йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи арманистонлик Алина Чараева билан биргаликда чорак финалда россиялик Алевтина Ибрагимова в— испаниялик Георгина Гарсия-Пересни мағлуб этди.
Биринчи сетда Қозоғистон-Арманистон жуфтлиги 6:2 ҳисобида олдинга чиқиб олди.
Иккинчи сетда ҳам улар таслим бўлишмади - 7:5.
1 соат 17 дақиқа давом этган ўйинда Қуламбаева — Чараева 10 та брейк-пойнтдан 6 тасини, жумладан, 1 та эйсни қўлдан бой беришмади. Ибрагимова ва Гарсия-Перес 3 та брейк (4 та брейк-пойнт) билан чекланган эдилар.
Жибек Қуламбаева — Алина Чараева финалга чиқиш учун турнирнинг энг яхши ракеткалари бельгиялик Магали Кемпен — россиялик Александра Пановага қарши курашадилар.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Руминияда жуфтлик баҳсларида мусобақани давом эттиради.