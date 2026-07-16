Жибек Қуламбаева Руминияда жуфтлик баҳсларида мусобақани давом эттиради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Яси (Руминия) WТА 250 турнирини жуфтлик баҳсларида муваффақиятли бошлади.
Жибек арманистонлик Алина Чараева билан биргаликда турнирнинг 4-ракеткалари, россиялик Мария Козирева ва Елена Приданкинани биринчи босқичда мағлуб этди.
Биринчи сетда Қозоғистон-Арманистон жуфтлиги 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда россияликлар устунликни оширди — 6:4.
Супер тай-брейкда Қуламбаева ва Чараева ғалаба қозонишди — 10:8.
1 соат 45 дақиқа давом этган ўйинда Қозоғистон-Арманистон жуфтлиги 13 та брейк-пойнтдан атиги 3 тасидан фойдаланди. Россиялик жуфтлик ҳам 3 та брейк (5 та брейк-пойнт) билан жавоб қайтарди.
Жибек Қуламбаева - Алина Чараева ярим финалга чиқиш учун россиялик Алевтина Ибрагимова — испаниялик Георгина Гарсия-Пересни мағлуб этишга ҳаракат қилади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Швейцариядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди.