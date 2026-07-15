Александр Шевченко Швейцариядаги турнирда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи ва дунёнинг 100-ракеткаси Александр Шевченко Гштаад (Швейцария) АТP 250 турнирининг иккинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи ўзининг дастлабки учрашувини дунё рейтингида 132-ўринни эгаллаган француз Александр Мюллерга қарши ўтказди.
Биринчи партияда француз яққол устунликка эга бўлди — 6:3.
Бироқ, шундан сўнг А. Шевченко ўйинни ўзгартириш имкониятига эга бўлди — 6:3, 6:4.
1 соат 59 дақиқа давом этган кескин ўйинда қозоғистонлик теннисчи 13 та эйс ва 12 та брейк-пойнтдан 2 тасини фойдаланди. Мюллер 3 та эйс, 1 та брейк (4 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Александр Шевченко чорак финал йўлланмаси учун рейтингда 360-ўринни эгаллаган швейцариялик Доминик Стрикер билан рақобатлашади.
Ушбу турнирнинг 1-ракеткаси Александр Бубликнинг рақиби аниқланди. Турнирни иккинчи босқичда бошлайдиган А. Бублик дунёнинг 90-ракеткаси, яна бир француз Кентен Гали билан тўқнаш келади.
А. Шевченко ва А. Бублик рақибларини мағлуб этсалар, чорак финалда тўқнаш келишади.
Гштаад турнирининг соврин жамғармаси 612 620 еврога баҳоланмоқда. Ғолиб 93 175 евро ва 250 рейтинг очкосини қўлга киритади.
Ўтган йили А. Бублик ушбу турнирда чемпион бўлган эди.
Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг асосий босқичига йўл олди.