Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг асосий босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 172-ракеткаси Тимофей Скатов Гштаад (Швейцария)АТР 250 турнирининг саралаш босқичини муваффақиятли якунлади.
Саралаш босқичи финалида қозоғистонлик спортчи дунёнинг 198-ракеткаси украиналик Виталий Сачкони мағлуб этди.
Биринчи сетдаги ҳисоб 6:2 бўлди, аммо Тимофей иккинчи сетда ҳам шиддатни бой бермади - 6:4.
1 соат 22 дақиқа давом этган ўйинда Скатов 6 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг ярмини фойдаланди. Сачко 5 та эйс билан чекланди.
Шундай қилиб, Тимофей Скатов 13-19 июль кунлари бўлиб ўтадиган асосий тўрга йўлланма олди.
Қозоғистоннинг биринчи ва иккинчи ракеткалари Александр Бублик ва Александр Шевченко Гштаад кортида чиқиш қилишади.
Турнирнинг 1-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган А. Бублик турнирни иккинчи босқичдан бошлайди.
Дунёнинг 99-ракеткаси А. Шевченко ўзининг биринчи ўйинини рейтингда 126-ўринда турган француз Александр Мюллерга қарши ўтказади.
А. Бублик ўтган йили ушбу турнирда ғалаба қозонган эди.