KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг асосий босқичига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 172-ракеткаси Тимофей Скатов Гштаад (Швейцария)АТР 250 турнирининг саралаш босқичини муваффақиятли якунлади.

    Тимофей Скатов
    Фото: ҚР МОҚ

    Саралаш босқичи финалида қозоғистонлик спортчи дунёнинг 198-ракеткаси украиналик Виталий Сачкони мағлуб этди.

    Биринчи сетдаги ҳисоб 6:2 бўлди, аммо Тимофей иккинчи сетда ҳам шиддатни бой бермади - 6:4.

    1 соат 22 дақиқа давом этган ўйинда Скатов 6 та эйс билан бирга 6 та брейк-пойнтнинг ярмини фойдаланди. Сачко 5 та эйс билан чекланди.

    Шундай қилиб, Тимофей Скатов 13-19 июль кунлари бўлиб ўтадиган асосий тўрга йўлланма олди.

    Қозоғистоннинг биринчи ва иккинчи ракеткалари Александр Бублик ва Александр Шевченко Гштаад кортида чиқиш қилишади.

    Турнирнинг 1-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган А. Бублик турнирни иккинчи босқичдан бошлайди.

    Дунёнинг 99-ракеткаси А. Шевченко ўзининг биринчи ўйинини рейтингда 126-ўринда турган француз Александр Мюллерга қарши ўтказади.

    А. Бублик ўтган йили ушбу турнирда ғалаба қозонган эди.

    Теннис Спорт Тимофей Скатов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф