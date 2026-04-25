Жибек Қуламбаева Хитойдаги турнирда чемпион бўлди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Баотоу (Хитой) ITF W50 турнирининг жуфтлик баҳсларида чемпион бўлди.
Турнирнинг иккинчи ракеткалари, Ж. Куламбаева — россиялик Екатерина Рейнгольд чемпионлик унвони учун финалда италиялик Дилетта Черубини — хитойлик Ченги Юань билан куч синашди.
Иккала сет ҳам Қозоғистон-Россия жуфтлиги фойдасига 6:1 ҳисобида ҳал бўлди.
Ўйин атиги 51 дақиқада якунланди.
Шундай қилиб, Жибек Қуламбаева ва Экатерина Реинголд чемпионлик шоҳсупасига кўтарилишди.
Аввалроқ, Ж. Қуламбаева Астанада бўлиб ўтган Билли Жин Кинг кубоги мусобақаси доирасида Канадага қарши ўйинда Қозоғистон терма жамоаси сафида муваффақиятли ўйнаган эди.
Эслатиб ўтамиз, Аружан Сағиндиқова Мисрдаги турнирнинг чорак финалига чиқди.