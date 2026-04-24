    12:15, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Аружан Сағиндиқова Мисрдаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    ASTANА. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 765-ракеткаси, 21 ёшли Аружан Сағиндиқова Шарм-аш-Шайх (Миср) ITF W35 турнирида иккита ғалабага эришди.

    Аружан Сағиндиқова
    Фото: sports.kz

    Қозоғистонлик теннисчи аввал рейтингда 1425-ўринни эгаллаган россиялик Аглая Федоровани 6:0, 0:6, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Аружаннинг иккинчи босқичдаги рақиби анча кучлироқ эди. Бу сафар у дунё рейтингида 386-ўринни эгаллаган ва ушбу турнирнинг 4-ракеткаси, ҳиндистонлик Сахая Ямалапалли билан тўқнаш келди.

    2 соат 8 дақиқа давом этган кескин курашда А. Сағиндиқова 6:4, 7:6 (7:4) ҳисобида ғалаба қозонди.

    Аружан Сағиндиқова ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг 405-ракеткаси мисрлик Абдул Азиз Ламис Алҳусайн билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Юлия Путинцева қийин кечган баҳсда 19 ёшли теннисчини мағлуб этди.

    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
