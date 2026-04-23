Мадрид турнири: Юлия Путинцева қийин кечган баҳсда 19 ёшли теннисчини мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи ва дунёнинг 80-ракеткаси Юлия Путинцева Мадрид (Испания)WТА 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.
Бу Юлия Путинцева учун Астанада Билли Жин Кинг кубоги доирасида бўлиб ўтган ўйинда Қозоғистоннинг Канада устидан қозонган ғалабасига катта ҳисса қўшганидан кейинги биринчи мусобақа эди.
Тажрибали қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда дунёнинг 51-ракеткаси, чехиялик 19 ёшли юлдуз Тереза Валентова билан тўқнаш келди.
Путинцева биринчи сетни 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Валентова иккинчи сетда қаршилик кўрсатди — 6:4.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Юлия ўзининг маҳоратини намойиш эта олди — 6:3.
2 соат 54 дақиқа давом этган жуда кескин курашларда Юлия Путинцева 16 та брейк-пойнтдан 6 тасидан фойдаланди. Т. Валентинова 4 та эйс, 4 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Юлия Путинцева учинчи босқичга чиқиш учун дунёнинг 23-ракеткаси украиналик Марта Костюк билан рақобатлашади.
Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакинанинг рақиби ушбу йирик турнирда аниқланди.
Иккинчи босқичда қозоғистонлик спортчи Руминиянинг 71-ракеткаси Елена-Габриэла Русега қарши ўйнайди. У биринчи босқичда дунёнинг 59-ракеткаси хорватиялик Антония Ружични 3:6, 6:4, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.
Мадрид турнирининг соврин жамғармаси 8,2 миллион евродан ортиқ. Ғолиб 1 миллион 7 165 минг евро ва 1000 рейтинг очкосини қўлга киритади.
Шунингдек, Испания пойтахтида Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги биринчи ва дунёнинг 7-ракеткаси Анна Данилина ҳам ўйнайди. Бу сафар у биринчи босқичда америкалик Эйжа Муҳаммад билан бирга норвегиялик Улрикке Эйкери — Кайла Глисонга (АҚШ) қарши кортга чиқади.
