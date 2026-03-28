    18:47, 28 Март 2026 | GMT +5

    Жибек Қуламбаева Ҳиндистондаги турнирда жуфтлик баҳсларида чемпион бўлди

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева Нагпур (Ҳиндистон) ITF W15 турнирида жуфтлик баҳсларида чемпион бўлди.

    Қозоғистонлик теннисчи россиялик Екатерина Яшина билан биргаликда турнирнинг фаворити номини оқлади. Сўнгги учрашувда улар чемпионлик унвони учун турнирнинг 2-ракеткалари россиялик Ксения Ласкутова - Элина Неплийга қарши курашдилар.

    Биринчи сетда россиялик жуфтлик 7:5 ҳисобида ғалаба қозонди. Кейин Қуламбаева - Яшина камбэк қилиб, супер тай-брейкда ғалаба қозонди - 6:4, 10:6.

    Жибек Қуламбаева ушбу турнирнинг мутлақ ғолиби бўлиш имкониятига эга. Бунинг учун у яккалик баҳсларида финалда ҳиндистонлик Сонал Патилни мағлуб этиши керак.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар Ҳиндистондаги турнирларда яхши натижаларга эришмоқда.

