Қозоғистонлик теннисчилар Ҳиндистондаги турнирларда яхши натижаларга эришмоқда
ASTANА. Каzinform - Қозоғистонлик теннисчилар Жибек Қуламбаева ва Григорий Ломакин Ҳиндистондаги турнирларда ғалабалар сериясини давом эттирмоқда.
Дунёнинг 419-ракеткаси, Нагпур ITF W15 турнирининг 2-ракеткаси Ж. Қуламбаева яккалик баҳсларида чорак финалга чиқди.
Жибек аввал ҳиндистонлик Немха Сара Киспоттани яққол устунлик билан мағлуб этди - 6:1, 6:2. Кейин иккинчи босқичда у рейтингда 1432-ўринни эгаллаган яна бир корт эгаси Пуджа Ингалени - 6:7 (5:7), 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.
Ж. Қуламбаева ярим финалга чиқиш учун дунёда 666-ўринни эгаллаган россиялик Екатерина Яшина билан рақобатлашади. Қизиғи шундаки, Жибек жуфтлик баҳсларида Е. Яшина билан бирга ярим финалга йўлланма олди. Қозоғистон-Россия жуфтлиги чорак финалда Ҳиндистонлик Кашиш Бҳатия - Лакшмисири Данду билан тўқнаш келди. Биринчи ўйинда Қуламбаева - Яшина қалаба қозонди - 6:1. Иккинчи сетда мезбонлар ўйинни давом эттиришдан бош тортдилар.
Ж. Қуламбаева - Е. Яшина финалга чиқиш учун ҳиндистонлик Соҳа Садик - Мадҳурима Савант билан рақобатлашади.
Маълумки, Жибек Қуламбаева терма жамоа аъзоси сифатида 10-11 апрель кунлари Астана шаҳрида Билли Жин Кинг кубоги доирасида бўлиб ўтадиган Канада жамоасига қарши ўйнаш учун таклиф олди.
Дунёда 933-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик Григорий Ломакин Аҳмадобод ITF М15 турнирида муваффақиятли иштирок этмоқда. Биринчи босқичда у рейтингда 929-ўринни эгаллаган ҳиндистонлик Дев Жавияга қарши ўз маҳоратини намойиш этди. Биринчи сетдаги ҳисоб 7:5 эди. Иккинчи раундда Ломакин 4:1 ҳисобида олдинда бораётган эди, аммо унинг рақиби ўйинни тўхтатишга қарор қилди.
Г. Ломакин иккинчи босқичда ҳиндистонлик Пранав Картикни 7:5, 6:3 ҳисобида мағлуб этди ва чорак финалга чиқди. Григорийнинг кейинги рақиби дунёда 468-ўринда турган ва турнирнинг 1-ракеткаси бўлган италиялик Александр Бинда.
Қозоғистонлик теннисчи ярим финалга ҳиндистонлик Ишок Экбал билан чиқди. Турнирнинг 1-ракеткаси сифатида қайд этилган Ломакин - Экбал чорак финалда маҳаллий спортчилар Рагхав Джайсингхани – Удит Камбоджни 6:2, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.
