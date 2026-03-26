Майами турнири: Елена Рибакина камбэк эвазига ярим финалга чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Майами (АҚШ) WТА 1000 турнирининг ярим финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда Майамидаги марказий кортда дунёнинг бешинчи ракеткаси, америкалик ва ўтган йилги финалчи Жессика Пегула билан тўқнаш келди.
Рақибларнинг аввалги учрашувларида ҳисоб 5:3 бўлган эди.
Бу сафар Пегула ўйинни муваффақиятли бошлади — 4:0. У бу устунликни сет охиригача сақлаб қолди — 6:2.
Иккинчи сетда Елена 6:3 ҳисоби билан жавоб берди.
Ҳал қилувчи учинчи сетда қозоғистонлик спортчи 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Ниҳоят ўйинга тўп узатганида, у имкониятдан фойдаланди — 6:4.
2 соат 15 дақиқа давом этган кескин курашда Рибакина 15 та эйс ва 8 та брейк-пойнтдан 2 тасини қўлга киритди. Пегула 7 та эйс ва 2 та брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, Е. Рибакина Ж. Пегулани кетма-кет беш марта мағлуб этди.
Елена Рибакина финалга чиқиш учун дунёнинг биринчи ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко ёки рейтингда 45-ўринни эгаллаган америкалик Хейли Баптист ўйини ғолиби билан рақобатлашади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Майами турнирининг чорак финалига чиқди.