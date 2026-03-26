OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 26 Март 2026 | GMT +5

    Майами турнири: Елена Рибакина камбэк эвазига ярим финалга чиқди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Майами (АҚШ) WТА 1000 турнирининг ярим финалига чиқди.

    Рибакина
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда Майамидаги марказий кортда дунёнинг бешинчи ракеткаси, америкалик ва ўтган йилги финалчи Жессика Пегула билан тўқнаш келди.

    Рақибларнинг аввалги учрашувларида ҳисоб 5:3 бўлган эди.

    Бу сафар Пегула ўйинни муваффақиятли бошлади — 4:0. У бу устунликни сет охиригача сақлаб қолди — 6:2.

    Иккинчи сетда Елена 6:3 ҳисоби билан жавоб берди.

    Ҳал қилувчи учинчи сетда қозоғистонлик спортчи 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Ниҳоят ўйинга тўп узатганида, у имкониятдан фойдаланди — 6:4.

    2 соат 15 дақиқа давом этган кескин курашда Рибакина 15 та эйс ва 8 та брейк-пойнтдан 2 тасини қўлга киритди. Пегула 7 та эйс ва 2 та брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Шундай қилиб, Е. Рибакина Ж. Пегулани кетма-кет беш марта мағлуб этди.

    Елена Рибакина финалга чиқиш учун дунёнинг биринчи ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко ёки рейтингда 45-ўринни эгаллаган америкалик Хейли Баптист ўйини ғолиби билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Майами турнирининг чорак финалига чиқди.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!