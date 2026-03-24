    10:09, 24 Март 2026 | GMT +5

    Елена Рибакина Майами турнирининг чорак финалига чиқди

    ASTANА. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина Майами (АҚШ) WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Рибакина
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи тўртинчи босқичда дунё рейтингида 68-ўринни эгаллаган 21 ёшли австралиялик Талия Гибсонга қарши ўйнади.

    Бу икки спортчининг биринчи учрашувидир. Яқинда ажойиб формада бўлган Т. Гибсон ушбу Майами турнирида ТОП-20 га кирган япониялик Наоми Осака ва америкалик Ива Йовични мағлуб этиб, сенсация яратди.

    Биринчи сетда Елена қўшалоқ брейкка эришди — 6:2.

    Иккинчи сетда, ҳисоб 2:2 бўлганида, Рибакина яна брейк билан олдинга чиқди. Яна бир брейк — 5:2. Ниҳоят, у ўйинни эйс билан якунлади — 6:2.

    1 соат 5 дақиқа давом этган ўйинда Е. Рибакина 7 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 7 та эйсни амалга оширди. Гибсон 1 та эйсни амалга оширди, аммо битта брейк-пойнтни амалга ошира олмади.

    Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 5-ракеткаси, америкалик Жессика Пегула билан рақобатлашади. У тўртинчи босқичда 36-ўринни эгаллаган руминиялик Жаклин Кристианни 6:4, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Е. Рибакина бунгача Индиана-Уэллс (АҚШ) мастерс турнирининг чорак финалида Ж. Пегулани 6:1, 7:6 (7:4) ҳисобида мағлуб этган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Майами турнирининг тўртинчи босқичига чиқди.

    Бекабат Узаков
