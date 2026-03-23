Елена Рибакина Майами турнирининг тўртинчи босқичига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Майами (АҚШ)WТА 1000 турнирининг тўртинчи босқичига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда дунёнинг 28-ракеткаси, украиналик Марта Костюк билан тўқнаш келди.
Рақиблар бунгача беш марта тўқнаш келишган, уларнинг тўрттасида Рибакина ғалаба қозонган. Охирги марта у Индиана- Уэллс мастерс турнирининг учинчи босқичида Костюкни 6:4, 6:4 ҳисобида мағлуб этган эди.
Бу сафар Елена биринчи сетда 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва бу устунликни сақлаб қолди — 6:3.
Иккинчи сетда ҳисоб 3:3 бўлганида, қозоғистонлик спортчи брейк қилишга муваффақ бўлди — 5:3. Ниҳоят у тўпни ўйинга узатганида ўз имкониятини бой бермади — 6:4.
1 соат 22 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 10 та брейк-пойнтдан 2 тасини ва 1 та эйсни фойдаланди. Костюк 3 та эйсни амалга оширди, аммо учта брейк-пойнтни қўлга фойдалана олмади.
Елена Рибакина чорак финалга чиқиш учун рейтингда 68-ўринни эгаллаган австралиялик Талия Гибсонга қарши кортга чиқади. У учинчи босқичда дунё рейтингида 17-ўринни эгаллаган 18 ёшли америкалик Ива Йовични яққол устунлик билан мағлуб этди — 6:2, 6:2.
Е. Рибакина 2023 ва 2024 йилларда Майамида финалга чиққан эди.
