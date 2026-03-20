OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:38, 20 Март 2026 | GMT +5

    18 ёшли Амир Омарханов бир кунда иккита учрашувда ғалаба қозонди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 771-ракеткаси Амир Омарханов Монастир ITF М15 турнирини муваффақиятли бошлади.

    Амир Омарханов
    Фото: ҚТФ

    18 ёшли теннисчи дастлаб яккалик баҳсларида дунёнинг 688-ракеткаси ва ушбу турнирнинг 7-рақамли теннисчиси Леонардо Россига қарши кортга чиқди.

    Амир ўзининг кучли рақибини кескин курашларда 6:4, 2:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.

    Амир Омарханов чорак финалда 1378-ўринни эгаллаган британиялик Жеймс Коннеллга қарши майдонга тушади.

    Қозоғистонлик теннисчи француз Виктор Паганетти билан биргаликда жуфтлик баҳсларида италиялик Л. Росси ва Пьетро Мугеллини 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Турнирнинг 4-ракеткалари Амир Омарханов ва Виктор Паганетти чорак финалда британиялик Бенжамин Гусик Ван – Люциус Гуттерриж жуфтлиги билан тўқнаш келишади.

    Эслатиб ўтамиз, Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Мексика турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Теглар:
    Теннис Амир Омарханов Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!