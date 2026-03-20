18 ёшли Амир Омарханов бир кунда иккита учрашувда ғалаба қозонди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 771-ракеткаси Амир Омарханов Монастир ITF М15 турнирини муваффақиятли бошлади.
18 ёшли теннисчи дастлаб яккалик баҳсларида дунёнинг 688-ракеткаси ва ушбу турнирнинг 7-рақамли теннисчиси Леонардо Россига қарши кортга чиқди.
Амир ўзининг кучли рақибини кескин курашларда 6:4, 2:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Амир Омарханов чорак финалда 1378-ўринни эгаллаган британиялик Жеймс Коннеллга қарши майдонга тушади.
Қозоғистонлик теннисчи француз Виктор Паганетти билан биргаликда жуфтлик баҳсларида италиялик Л. Росси ва Пьетро Мугеллини 6:2, 6:1 ҳисобида мағлуб этди.
Турнирнинг 4-ракеткалари Амир Омарханов ва Виктор Паганетти чорак финалда британиялик Бенжамин Гусик Ван – Люциус Гуттерриж жуфтлиги билан тўқнаш келишади.
Эслатиб ўтамиз, Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Мексика турнирининг чорак финалига йўл олди.