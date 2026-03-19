Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Мексика турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Морелос (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалга йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи украиналик Вадим Урсу билан биргаликда биринчи учрашувини австралияликлар Жейк Делэйни — Марк Полманс жуфтлигига қарши ўтказди.
Биринчи сетда қозоғистонлик-украинлик жуфтлик 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда австралияликлар устунликка эришди – 7:5.
Супер тай-брейкда Жуқаев — Урсу жуфтлги ғалаба қозонди – 10:8.
Бейбит Жуқаев ва Вадим Урсу ярим финал йўлланмаси учун аргентиналик Агустин Гомес — эквадорлик Андрес Андраде жуфтлиги билан рақобатлашади.
Яккалик баҳсларида жаҳон рейтингида 302-ўринни эгаллаган Б. Жуқаев ушбу турнирнинг биринчи босқичидан ўта олмади. Бейбит дунёнинг 329-ракеткаси, аргентиналик Факундо Менага 4:6, 2:6 ҳисобида ютқазди.
