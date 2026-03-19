    13:10, 19 Март 2026 | GMT +5

    Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Мексика турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи Бейбит Жуқаев жуфтлик баҳсларида Морелос (Мексика) челленжер турнирининг чорак финалга йўл олди.

    Бейбит Жуқаев
    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистонлик теннисчи украиналик Вадим Урсу билан биргаликда биринчи учрашувини австралияликлар Жейк Делэйни — Марк Полманс жуфтлигига қарши ўтказди.

    Биринчи сетда қозоғистонлик-украинлик жуфтлик 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда австралияликлар устунликка эришди – 7:5.

    Супер тай-брейкда Жуқаев — Урсу жуфтлги ғалаба қозонди – 10:8.

    Бейбит Жуқаев ва Вадим Урсу ярим финал йўлланмаси учун аргентиналик Агустин Гомес — эквадорлик Андрес Андраде жуфтлиги билан рақобатлашади.

    Яккалик баҳсларида жаҳон рейтингида 302-ўринни эгаллаган Б. Жуқаев ушбу турнирнинг биринчи босқичидан ўта олмади. Бейбит дунёнинг 329-ракеткаси, аргентиналик Факундо Менага 4:6, 2:6 ҳисобида ютқазди.

    Эслатиб ўтамиз, Рибакина ва Данилина жаҳон рейтингида рекорд натижага эришди.

    Бекабат Узаков
