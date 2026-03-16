Рибакина ва Данилина жаҳон рейтингида рекорд натижага эришди
ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) томонидан эълон қилинган қозоғистонлик теннисчиларнинг яккалик ва жуфтлик баҳсларидаги рейтинги эълон қилинди.
Индиана-Уэллс (АҚШ) WТА 1000 турнирининг финалида ўйнаган Елена Рибакина ва Анна Данилина жаҳон рейтингида шахсий рекордларини янгиладилар.
Е. Рибакина польшалик Ига Швентекни ортда қолдирди ва спорт фаолиятида биринчи марта дунёнинг иккинчи ракеткаси бўлди. Худди шундай, А. Данилина жаҳон рейтингида 7-ўриндан 4-ўринга кўтарилди. Бу унинг спорт фаолиятидаги энг яхши натижасидир.
Яккалик баҳсларида Юлия Путинцева 76-ўриндан 75-ўринга кўтарилди, анчадан бери мусобақаларда қатнашмаган Зарина Дияс эса 296-ўриндан 312-ўринга, Жибек Қуламбаева эса 388-ўриндан 419-ўринга тушиб кетди.
Жуфтлик баҳсларида Ж. Қуламбаева 140-ўринда қолди, Ю. Путинцева эса 156-ўриндан 209-ўринга тушиб кетди.
Энди Қозоғистоннинг етакчи теннисчилари АҚШдаги Майами WТА 1000 турнирида муваффақиятли иштирок этсалар, рейтинг очколарини кўпайтиришлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Денис Евсеев Испаниядаги турнирнинг саралаш босқичини муваффақиятли бошлади.