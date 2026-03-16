Денис Евсеев Испаниядаги турнирнинг саралаш босқичини муваффақиятли бошлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 366-ракеткаси Денис Евсеев Мурcия (Испания) челленжер турнирининг саралаш босқичи финалига чиқди.
Саралаш босқичида 4-рақамли теннисчи сифатида рўйхатга олинган Д. Евсеев ўзининг биринчи учрашувини испаниялик Давид Вега-Эрнандесга қарши ўтказди. Қозоғистонлик спортчи рақибини 6:4, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Бир соат 15 дақиқа давом этган ўйинда Евсеев 10 та брейк-пойнтнинг ярмини, жумладан, 1 та эйсни фойдаланди. Вега-Эрнандес 3 та брейк билан ажралиб турди.
Саралаш босқичи финалида Денис Евсеев рейтингда 1031-ўринни эгаллаган Польша вакили Флип Печонкага қарши ўйнайди. Агар у ғалаба қозонса, асосий тўрга йўлланма олади.
Дунё рейтингида 259-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик Михаил Кукушкин дарҳол асосий тўрда иштирок этади. Унинг рақиби рейтингда 20 поғона юқорироқда турган литвалик Эдас Бутвилас.
Эслатиб ўтамиз, Амир Омарханов Тунисдаги турнирда чемпионлик унвони учун курашади.