    13:10, 15 Март 2026 | GMT +5

    Амир Омарханов Тунисдаги турнирда чемпионлик унвони учун курашади

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 757-ракеткаси, 18 ёшли Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирининг финалига чиқди.

    Омарханов
    Фото: ҚТФ

    Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи дунёда 857-ўринда турган 27 ёшли немис Лука Виденманнга қарши кортга чиқди.

    Биринчи сетда Амир 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда ҳам у тажрибали рақибини мағлуб этишга муваффақ бўлди - 6:1.

    Финалда Амир Омарханов рейтингда 910-ўринда турган янги зеландиялик Антон Шчеппга қарши ўйнайди. Ярим финалда у дунёда 449-ўринда турган ва ушбу турнирнинг 1-ракеткаси бўлган словакиялик Милош Карол билан тўқнаш келди. Ҳисоб 5:4 бўлди ва А. Шчепп очколар ҳисобида олдинда бораётган пайтда словакиялик теннисчи ўйинни давом эттиришдан бош тортди.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Индиана-Уэллс турнирининг финалига иккинчи марта чиққани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
