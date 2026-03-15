Амир Омарханов Тунисдаги турнирда чемпионлик унвони учун курашади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 757-ракеткаси, 18 ёшли Амир Омарханов Монастир (Тунис) ITF М15 турнирининг финалига чиқди.
Ярим финалда қозоғистонлик теннисчи дунёда 857-ўринда турган 27 ёшли немис Лука Виденманнга қарши кортга чиқди.
Биринчи сетда Амир 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда ҳам у тажрибали рақибини мағлуб этишга муваффақ бўлди - 6:1.
Финалда Амир Омарханов рейтингда 910-ўринда турган янги зеландиялик Антон Шчеппга қарши ўйнайди. Ярим финалда у дунёда 449-ўринда турган ва ушбу турнирнинг 1-ракеткаси бўлган словакиялик Милош Карол билан тўқнаш келди. Ҳисоб 5:4 бўлди ва А. Шчепп очколар ҳисобида олдинда бораётган пайтда словакиялик теннисчи ўйинни давом эттиришдан бош тортди.
