Елена Рибакина иккинчи марта Индиана-Уэллс турнири финалига чиқди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Индиана-Уэллс (АҚШ) WТА 1000 турнирининг финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи ярим финалда дунёнинг тўққизинчи ракеткаси, украиналик Элина Свитолина билан тўқнаш келди.
Рақиблар илгари олти марта тўқнаш келишган ва уларнинг ҳар бири учтадан ғалаба қозонишган. 2020 йилда Свитолина Страсбург (Франция) турнирининг финалида ғалаба қозонган. Бир йил ўтгач, украиналик теннисчи Рибакинани Токио Олимпиадасида бронза учун курашда медалсиз қолдирди. Шунингдек, ўтган йили Э. Свитолина Мадридда ғалаба қозонган эди. Е. Рибакина «Катта дубулға» турнирларида ашаддий рақибини мағлубиятга учратди.
Бу сафар украиналик теннисчи дастлаб 2:0 ҳисобида олдинда борди, аммо Рибакина дарҳол ҳисобни тенглаштирди - 2:2. Кейин у сетни яна бир брейк билан якунлади - 7:5.
Иккинчи сетда қозоғистонлик спортчи 4:0 ҳисобида олдинда борди. У охир-оқибат ўйинда ғалаба қозонди - 6:4.
1 соат 47 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 11 та брейк-пойнтдан 4 тасини, жумладан, 6 та эйсни фойдаланди. Свитолина 6 та эйс, 2 та брейк (9 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди. Элина тўп узатганида ҳам кўпинча қўш хатога йўл қўйди.
Елена Рибакина финалда чемпионлик унвони учун асосий рақиби, дунёнинг 1-ракеткаси, беларуслик Арина Соболенко билан ўйнайди. У ярим финалда рейтингда 14-ўринни эгаллаган чехиялик Линда Носковани 6:3, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
Шундай қилиб, Е. Рибакина иккинчи марта Индиана-Уэллс турнирининг финалига чиқди. У 2023 йилда ғолиб бўлди, аммо ўтган йили тўртинчи босқичдан ўта олмади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина дунёнинг иккинчи ракеткасига айланди.