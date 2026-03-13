12:39, 13 Март 2026 | GMT +5
Елена Рибакина дунёнинг иккинчи ракеткасига айланди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина WТА live-рейтингида иккинчи ўринга кўтарилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Бу Индиан-Уэллс (АҚШ) турнирнинг ярим финалига чиққанидан сўнг содир бўлди, у ерда у америкалик Жессика Пегулани (5-ўрин) 6:1, 7:6 ҳисобида мағлуб этди.
Айни пайтда, иккинчи ўриндаги польшалик Ига Швитек украиналик Элина Свитолинани (9-ўрин) мағлуб эта олмади.
Душанба куни Рибакина ва Швитек WТА рейтингида расман ўрин алмашишади.
Рибакина ярим финалда Свитолина билан тўқнаш келади.
Рибакина энди 7523 очко билан иккинчи ўринда, Сабаленка эса 10415 очко билан етакчилик қилмоқда.