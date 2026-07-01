ЖЧ-2026: Франция Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform – Франция миллий футбол терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этди ва кейинги босқичга йўлланма олди, деб хабар беради FIFА.
Ўйин АҚШдаги Нью-Йорк-Нью-Жерси стадионида бўлиб ўтди. Франция жамоаси ўйин давомида устунлик қилди ва учта жавобсиз гол урди.
Биринчи бўлим тугашига оз вақт қолганда ҳисоб очилди. Килиан Мбаппе 45+1-дақиқада гол уриб, Францияни олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда Дидье Дешам жамоаси ўз устунлигини икки баравар оширди. 53-дақиқада Бредли Баркола Майкл Олизенинг муваффақиятли узатмасидан сўнг ҳисобни 2:0 га етказди. 74-дақиқада эса Мбаппе дубль муаллифига айланди ва ўйиннинг якуний ҳисобини - 3:0 ни ўрнатди.
Шундай қилиб, Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди. Кейинги турда улар Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этган Парагвай терма жамоаси билан тўқнаш келишади.
Associated Press хабарига кўра, Мбаппе ушбу ўйинда Жаҳон чемпионатидаги 17 ва 18-голларини урди ва турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Лионель Мессидан атиги битта гол ортда қолди. Шунингдек, у бу йилги Жаҳон чемпионатида "Олтин бутса" учун курашда Месси билан тенглашди.
Эслатиб ўтамиз, Эквадор Германияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўл олди.