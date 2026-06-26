Эквадор Германияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўл олди
ASTANA. Kazinform – Эквадор терма жамоаси АҚШнинг Нью-Жерси штатида ўтказилган 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати Е гуруҳининг сўнгги учрашувида Германияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритди, деб хабар беради FIFA.
Германия учрашувнинг 2-дақиқасида ҳисобни очди. Лерой Зане миллий жамоа сафидаги илк голини киритиб, Германиянинг жаҳон чемпионатлари тарихида 1934 йилдан буён энг тез урилган гол муаллифига айланди.
Эквадор 9-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Ярим ҳимоячи Нильсон Ангуло аниқ зарба билан ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлим бошида ҳакам Германия фойдасига пенальти белгилади. Бироқ VAR тизими орқали вазият қайта кўриб чиқилиб, Лерой Зане бундан олдин Педро Витега нисбатан қоидабузарлик қилгани аниқлангач, ҳакам ўз қарорини бекор қилди.
Эквадор ғалаба голини 77-дақиқада киритди. Кевин Родригес тўпни Гонсало Платага узатди ва у аниқ зарба билан тўпни дарвозанинг юқори бурчагига жойлади.
Мағлубиятга қарамасдан, Германия терма жамоаси тўплар фарқи бўйича Кот-д'Ивуардан устун келиб, олти очко билан гуруҳдаги биринчи ўрнини сақлаб қолди. Кот-д'Ивуар ҳам гуруҳ босқичини олти очко билан якунлади.
Аввалроқ жаҳон чемпионатининг ўн тўртинчи ўйин куни якунларига кўра, Швейцария, Канада, Бразилия ва Марокаш терма жамоалари 1/16 финалга йўл олгани, Жанубий Африка Республикаси эса ўз тарихида илк бор плей-офф босқичига чиққанлиги хабар қилинган эди.
Шунингдек, Колумбия терма жамоаси иккинчи ғалабасини қўлга киритиб, плей-офф босқичига чиқди.