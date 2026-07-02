ЖЧ-2026: Бельгия қўшимча вақтда Сенегални мағлуб этди
ASTANА. Каzinform — Бельгия терма жамоаси қўшимча вақтда Сенегални 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига йўл олди.
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалидаги ўйин АҚШнинг Сиетл шаҳридаги Lumen Field стадионида бўлиб ўтди.
Ўйиннинг асосий вақти 2:2 ҳисобида якунланди. Сенегал терма жамоасидан Хабиб Диарра ва Исмоил Сарр, Бельгия терма жамоасидан эса Ромелу Лукаку ва Юри Тилеманс гол уришди.
Ғалаба голи қўшимча вақтнинг 120+5-дақиқасида урилди. Юри Тилеманс пенальтидан гол уриб, Бельгияга 3:2 ҳисобида ғалабани тақдим этди.
Гуруҳ босқичида Белгия G гуруҳида биринчи ўринни эгаллади, Сенегал эса I гуруҳида учинчи ўрин билан плей-офф босқичига йўлланма олди.
Бу йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлгача АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади. Амалдаги жаҳон чемпиони —Аргентина терма жамоаси.
Эслатиб ўтамиз, Франция Швецияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди.