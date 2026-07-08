ЖЧ-2026: Аргентина Мисрни мағлуб этди ва чорак финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалидаги Аргентина-Миср ўйини натижалари эълон қилинди.
Биринчи дақиқадан бошлаб рақиблар дарҳол ҳужумга ўтдилар. 2022 йилги жаҳон чемпиони Аргентина тезкор гол уришни истади. Бироқ, улар ўз дарвозаларига гол ўтказиб юборишди. Ўйиннинг 15-дақиқасида Миср терма жамоасидан Яссер Иброҳим жамоасини олдинга олиб чиқди. Тўрт дақиқадан сўнг Африка терма жамоасига пенальти белгиланди.
Ўша пайтда Аргентина сардори Лионель Месси кутилмаганда хато қилди. Унинг зарбасини мисрлик дарвозабон Мустафо Шобейр қайтарди. Натижада, ярим ҳимоячи бу йилги жаҳон чемпионатида иккинчи марта пенальтидан фойдалана олмади. Аввалроқ, у Австрияга қарши гуруҳ босқичидаги ўйинда ҳам шунга ўхшаш вазиятга дуч келган эди.
Биринчи бўлимда Аргентина терма жамоаси ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди. Бироқ, улар ўз мақсадларига эриша олмадилар.
Иккинчи бўлимда иккала жамоа ҳам гол уриш учун кўпроқ имкониятларга эга бўлишди. Шундай лаҳзалардан бирида Мустафо Зико 58-дақиқада рақиб дарвозасининг заиф жойини топди. Бироқ, ҳакам қоида бузилганлиги ҳақида огоҳлантирди ва бу голни ҳисобга олмади. У 67-дақиқада яна гол урди.
Шундай қилиб, Африка терма жамоаси икки гол фарқи билан олдинга чиқиб олди.
Кейин аргентиналик футболчилар ҳужумни кучайтиришди. Аввалига 79-дақиқада Кристиан Ромеро гол урди, 84-дақиқада эса Лионель Месси ҳисобни тенглаштирди.
Бу унинг бу йилги жаҳон чемпионатидаги саккизинчи голи бўлди. Шундай қилиб, у иштирок этган турнирдаги голлар сонини 21 тага етказди.
92-дақиқада Энзо Фернандес Аргентинани олдинга олиб чиқди.
Шундай қилиб, улар рақибини 3:2 ҳисобида мағлуб этишди ва чорак финалга йўлланма олишди.
Энди Месси бошчилигидаги аргентиналик футболчилар чорак финалда 12 июль куни бўлиб ўтадиган Швейцария-Колумбия ўйинининг ғолиби билан тўқнаш келишади.
Франция-Марокаш, Испания-Бельгия, Норвегия-Англия ҳам чорак финалда ўз маҳоратини намойиш этади.
Эслатиб ўтамиз, Эрлинг Холанд Норвегияга Бразилия устидан сенсацион ғалаба тақдим этди.