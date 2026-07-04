ЖЧ-2026: Аргентина Кабо-Верде устидан ғалаба қозониб, 1/8 финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform – АҚШнинг Майами шаҳрида бўлиб ўтаётган жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида Аргентина Кабо-Вердени 3:2 ҳисобида мағлуб этди ва турнирнинг 1/8 финалига йўлланма олди, деб хабар беради FIFА.
Ўйиннинг 29-дақиқасида Аргентина сардори Лионель Месси ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди. Кабо-Верде ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, Жанубий Америка жамоаси ўйинни назоратга олди ва яна икки марта гол урди.
Кабо-Верде ўйин охирига келиб фарқни камайтирди, аммо ҳисобни тенглаштира олмади. Натижада Аргентина 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди ва плей-оффнинг кейинги босқичига йўл олди.
Ушбу ўйинда Лионель Месси жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичидаги самарали уринишлар сони бўйича янги рекорд ўрнатди. У гол уриб, жаҳон чемпионати плей-офф босқичидаги муваффақиятли уринишлар сонини 12 тага етказди. Шундай қилиб, аргентиналик футболчи илгари 11 та муваффақиятли уриниш билан етакчилик қилган Пеле ва Килиан Мбаппени ортда қолдирди.
Бундан ташқари, бу гол Мессининг 2026 йилги жаҳон чемпионати турниридаги еттинчи ва жаҳон чемпионати тарихидаги 20-голи бўлди.
Энди Аргентина терма жамоаси 1/8 финалда Миср терма жамоаси билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Португалия 1/8 финалга чиқди.