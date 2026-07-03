ЖЧ-2026: Португалия 1/8 финалга чиқди
ASTANА. Кazinform — Португалия терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди. Энди улар мусобақанинг ушбу босқичида Испания билан тўқнаш келишади.
Плей-офф босқичида Испания футбол жамоаси Хорватия билан тўқнаш келди.
Хорватия футбол жамоаси ўйин давомида биринчи бўлиб ҳисобни очди. Иван Перишич 53-дақиқада гол урди.
60-дақиқада Криштиану Роналду пенальтидан ҳисобни тенглаштирди, яна бир португалиялик футболчи Гонсалу Рамуш эса 94-дақиқада гол уриб, жамоасига ғалаба келтирди.
Шундай қилиб, Португалия рақиби устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Жаҳон футболининг машҳур юлдузи Криштиану Роналду бошчилигидаги йигитлар гуруҳ босқичида унчалик яхши ўйнамадилар. Улар иккинчи ўринни эгаллашди. Битта ғалаба ва иккита дуранг ўйнаган Португалия беш очкога эга, улар Ўзбекистонни 5:0 ҳисобида мағлуб этишди, Колумбия билан 0:0 ва Конго Демократик Республикаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнашди. Рақиблар аллақачон 10 марта яшил майдонда ўз маҳоратини намойиш этишган. Ҳозирга қадар Хорватия футбол жамоаси Португалияни бирорта ҳам мағлуб эта олмаган. Саккизта ўйинда улар битта гол ўтказиб юборишган ва иккитасида дуранг натижа қайд этилган.