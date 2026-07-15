ЖЧ-2026: Англия ва Аргентина иккинчи ярим финалда тўқнаш келади
ASTANА. Каzinform — Англия ва Аргентина 2026 йилги жаҳон чемпионатининг иккинчи ярим финалида тўқнаш келади, деб хабар беради Sports.kz.
Учрашув чоршанбадан пайшанбага ўтар кечаси АҚШнинг Атланта шаҳридаги 71 000 томошабинга мўлжалланган «Мерседес-Бенц» стадионида бўлиб ўтади. Учрашувни америкалик ҳакам Исмоил Эльфат бошқаради.
Учрашувнинг жонли эфири Qazsport телеканалида Астана вақти билан соат 00:00 да намойиш этилади.
Чорак финалда Англия Норвегияни қўшимча вақтда, Аргентина эса Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этди.
Аргентина уч марта жаҳон чемпионлигини қўлга киритган (1978, 1986, 2022). Англия бу унвонни ҳозиргача бир марта — 1966 йилда қўлга киритган.
Эслатиб ўтамиз, Испания 16 йилдан сўнг жаҳон чемпионати финалига чиқди.