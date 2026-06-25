Жазирама иссиқ туфайли Эйфель минораси вақтинча ёпилди
ASTANA. Kazinform — Франциядаги жазирама иссиқ туфайли дунёга машҳур Эйфель минораси ва Лувр музейи иш вақтини қисқартирди, деб хабар беради Euronews.
Франция ва Европанинг қатор мамлакатлари инсон ҳаёти учун хавф туғдираётган кучли иссиқлик таъсирини бошдан кечирмоқда. Экстремал ҳароратлар кундалик ҳаётни қийинлаштириб, мактабларнинг ёпилишига ва поезд қатновларининг тўхтатилишига сабаб бўлмоқда.
Эҳтиёт чоралари доирасида дунёдаги энг машҳур туристик объектлар фаолиятига ҳам чекловлар киритилди. Париждаги Эйфель минораси жазирама иссиқ сабабли одатдагидан эртароқ ёпилиб, кўплаб сайёҳларнинг режаларини ўзгартиришга мажбур қилди.
АҚШдан келган сайёҳ Тамара Дансер минорага чипта сотиб олиш учун икки ой аввал буюртма берганини, аммо сафари сўнгги дақиқада бекор қилинганини айтди.
Шунга қарамай, айрим саёҳатчилар иссиқ об-ҳаво Парижни томоша қилишга халақит бермаслигини таъкидлашди.
“Жазирама иссиқ саёҳатимиз завқини буза олмайди. Парижда кўрадиган жойлар ҳали жуда кўп”, — деди Калифорниядан келган сайёҳлар Карлин ва Кэрол.
Бундан аввал Францияда мисли кўрилмаган жазирама иссиқ оқибатида уч киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Мамлакатнинг қатор ҳудудларида ҳаво ҳарорати 40°C дан ошиб кетган бўлиб, ҳукумат жазирама иссиқ яна бир неча кун давом этиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.