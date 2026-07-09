Жанубий Хитойда сув тошқинлари: 39 киши ҳалок бўлди, тўққиз киши бедарак йўқолди
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг жанубидаги Гуанси-Чжуан автоном округида сув тошқинлари 39 кишининг ҳаётига зомин бўлди, яна тўққиз киши бедарак йўқолди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Бу ҳақда маҳаллий ҳокимият пайшанба куни хабар берди.
Вафот этганлар сони орасида Хитой Марказий Осиё автоном округининг пойтахти Наньнин шаҳрида сув омбори тўғони ўпирилиши қурбонлари ҳам бор, бу ҳақда сув тошқинларини назорат қилиш ва табиий офатларни бартараф этиш бўйича матбуот анжуманида хабар берилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойнинг жанубидаги сув тошқинлари натижасида тўрт киши ҳалок бўлган ва ўн минглаб аҳоли уйларини тарк этишга мажбур бўлган. Хитой сув тошқинидан зарар кўрган Гуанси шаҳрига қўшимча ёрдам юборгани ҳақида хабар берилган эди.