Хитой сув тошқинидан жабр кўрган ҳудудга қўшимча гуманитар ёрдам юборди
ASTANA. Kazinform — Хитой Гуанси-Чжуан автоном округидаги сув тошқинидан жабр кўрган ҳудудларга қўшимча гуманитар ёрдам кўрсатди, деб хабар беради Синьхуа.
Хитой табиий офатларга жавобан Гуанси-Чжуан автоном округига (ГЧАО) қўшимча 36 мингдан ортиқ фавқулодда ёрдам воситаларини тарқатди, деб хабар берди Фавқулодда вазиятлар вазирлиги сешанба куни.
Етказиб бериш воситалари таркибида тўқилган сумкалар ва резина қайиқлар мавжуд. Ушбу материаллар Хитойнинг Тошқин ва қурғоқчиликни назорат қилиш бўйича давлат штаб-квартираси ва Озиқ-овқат ва материаллар захиралари давлат бошқармаси томонидан биргаликда юборилди.
Давлат идоралари ва жамоат ташкилотларининг тезкор таъминот механизми доирасида ГЧАОга озиқ-овқат, ёритиш ускуналари, ёмғир плащлари, сув ўтказмайдиган пойабзаллар ва намликка чидамли гиламчаларни ўз ичига олган яна 40 мингта ёрдам воситалари етказиб берилди. Аввалроқ, марказий офат жамғармасидан ажратилган 160 мингта ёрдам воситалари ҳам зарар кўрган ҳудудларга етказиб берилган эди.
Хитойнинг Тошқин ва қурғоқчиликни назорат қилиш бўйича давлат штаби ГЧАОдаги тошқинлар учун 2-даражали фавқулодда вазиятларга жавоб бериш режимини узайтирди. Табиий офатларнинг олдини олиш ва юмшатиш бўйича давлат қўмитаси 4-даражали фавқулодда ҳолат режимини ва ХХР Фавқулодда вазиятларни бошқариш вазирлиги геологик офатлар туфайли 3-даражали миллий фавқулодда ҳолат режимини узайтирди.
Хитой тўрт даражали фавқулодда вазиятларга жавоб бериш тизимидан фойдаланади. 1-даража энг юқори хавф даражаси ҳисобланади.
Сешанба куни кечқурун Гуанси-Чжуан автоном округида кучли ёмғирдан келиб чиққан сув тошқини туфайли 6 киши ҳалок бўлди ва 11 киши бедарак йўқолди.
Эслатиб ўтамиз, «Майсак» тайфуни келтириб чиқарган кучли ёмғир Гуанси-Чжуан автоном округининг 375 минг аҳолисига таъсир кўрсатди. Таъсирланган ҳудудлардан 130 минг киши эвакуация қилинди.