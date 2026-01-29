Жанарбек Ашимжан: Халқ кенгаши ҳақиқий таъсир ўтказувчи ижтимоий-сиёсий институт бўлади
АSTANА. Kazinform – Қурултой ва Халқ кенгашини конституциявий даражада тасдиқлаш – масъулиятли, очиқ ва инклюзив давлатни шакллантириш йўлидаги стратегик қарор. Бу фикрни Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажилиси депутати, Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссия аъзоси Жанарбек Ашимжан билдирди.
Депутат ҳокимият ва жамият ўртасидаги ўзаро ишончга асосланган янги жамоатчилик келишувини шакллантириш, давлат бошқарувининг мазмуни ва архитектурасини тубдан янгилаш масаласи турганини таъкидлади.
– Биз Сенатда аввал қўлланилган президентлик квоталари ва тайинловлардан воз кечиш орқали вакиллик ҳокимиятининг мустақиллигини кучайтиришга, сиёсий тизимни ҳақиқий демократиялаштиришга йўналдик. Бу қадам ҳокимият тармоқлари ўртасидаги мувозанатни мустаҳкамлаб, институционал ривожланишнинг янги босқичини шакллантиради. Шу мантиқнинг қонуний давоми сифатида Қурултойнинг ваколатларини кенгайтириш масаласи кун тартибига чиқди. Қурултойга Конституциявий судни, Олий аудитор палатасини, Марказий сайлов комиссиясини шакллантиришда иштирок этиш ҳуқуқини бериш – ушбу институтларнинг мустақиллигини оширибгина қолмай, уларнинг халқ олдидаги масъулиятини кучайтиради, — деди Ж. Ашимжан агентликка берган суҳбатида.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қизилўрдада ўтган V Миллий қурултойда Халқ кенгашини тузиш ташаббусини кўтариб, у давлатнинг юқори маслаҳат органи мақомига эга бўлишини айтган эди.
Халқ кенгаши – жамият ва давлат ўртасидаги барқарор ва институционал мулоқотни таъминловчи юқори маслаҳат органи. Унинг асосий қадрияти – фуқароларнинг, турли ижтимоий гуруҳлар ва этносларнинг фикрлари ва позицияларини тизимли равишда ҳисобга олиш имкониятини беришида.
– Халқ кенгаши давлатнинг ички сиёсати асосий йўналишлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқади, жамоатчилик келишувини, умуммиллий бирлик ва ҳамжамиятни мустаҳкамлашга қаратилган ташаббуслар кўтаради. Мамлакатимизнинг асосий тамойиллари ва умуммиллий қадриятларини илгари суришга ҳаракат қилади. Қурултойга қонун лойиҳаларини киритиб, республика референдуми ҳақида ташаббус кўтаради. Бу ваколатлар Халқ кенгашини формал орган эмас, ҳақиқий таъсир ўтказувчи ижтимоий-сиёсий институт даражасига кўтаради, — деди Мажилис депутати.
Шу билан бирга, Комиссия аъзоси Халқ кенгаши таркибини ротация тамойили орқали шакллантириш демократик принципларнинг кенг кўламда амалга ошишини таъкидлади. Бу ҳокимиятнинг ёпиқлигига йўл қўймай, янги ғоялар ва ташаббусларнинг барқарор равишда амалга ошишига имконият беради.
– Биз бу жараённи Конституцияга алоҳида тузатишлар киритиш сифатида эмас, янги Конституцияни шакллантириш сифатида кўриб чиқишимиз керак. Шу орқали мазмун ва маънавий жиҳатдан янгиланган, халқнинг иродаси ва замонавий талабларга асосланган янги жамоа келишуви шаклланади. Хулоса қилиб айтганда, Қурултой ва Халқ кенгашини конституциявий даражада мустаҳкамлаш – масъул, очиқ ва инклюзив давлатни шакллантириш йўлидаги стратегик қарор. Буни Қозоғистоннинг демократик ривожланишининг янги босқичи деб баҳолаш мумкин, - деди Жанарбек Ашимжан.
Эслатиб ўтамиз, шу ҳафтада Президентга Конституциянинг якуний матни тақдим этилиши мумкин.