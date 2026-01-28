Шу ҳафтада Президентга Конституциянинг якуний матни тақдим этилиши мумкин
АSTANА. Kazinform — Шу ҳафтада Президентга Конституциянинг якуний матни тақдим этилиши мумкин. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Парламенти Мажилиси депутати, Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссия аъзоси Айдос Сарим маълум қилди.
— Менимча, шу ҳафтада Президентга якуний матнни тақдим этамиз. Бугун Конституциявий комиссия йиғилиши ўтади. Бугун барча таклифларимизни ва улар қонуннинг, Конституциянинг яхлит тизимига қандай мос келганини кўриб чиқамиз. Шунингдек, яна қайси жойларини тузатиш мумкинлигини ўйлаб кўрамиз. Эртага ҳам йиғилиш бўлади. Бугунги таклифларни, уларнинг қандай, қанчалик аниқ ва муваффақиятли таржима қилинганини қайта кўриб чиқамиз, — деди Айдос Сарим Мажилиснинг ялпи мажлисида ОАВ вакилларининг саволига жавобан.
Эслатиб ўтамиз, бугун Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 4-йиғилиши ўтади.