Жамоатчилик Конституция лойиҳасини қўллаб-қувватласа, илғор инновацион тизимни яратиш имкони пайдо бўлади — Президент
АSTANА.Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда сўзга чиқиб, янги Конституция лойиҳасига ҳам тўхталди.
— Ишончим комилки, оилани ҳимоя қилиш бўйича вакил давлат лавозимининг жорий этилиши инсон ҳуқуқлари ҳимояси ва оила институтини мустаҳкамлайди. Оила омбудсмани Президент ҳузуридаги Хотин-қизлар ишлари ва оилавий-демографик сиёсат бўйича миллий комиссия раисининг биринчи ўринбосари бўлиб ишлайди ва Давлат раҳбарига амалга оширилган ишлар ҳақида ҳисобот беради. Бундай тизим оиладаги зўравонликнинг олдини олиш чораларини ҳар томонлама белгилашдан ташқари, оилавий сиёсатдаги бошқа муҳим муаммоларни ҳал қилиш имконини беради, — деди у.
Шунингдек, Президент Халқ Конституцияси лойиҳаси, агар у референдумда жамоатчилик томонидан оммавий қўллаб-қувватланса, давлатчилигимизнинг илғор инновацион тизимини яратиш учун ажойиб имконият яратишини таъкидлади. Бундан ташқари, асосий ҳужжат, шубҳасиз, сунъий интеллект ва оммавий рақамлаштириш даврида Қозоғистоннинг барқарор ривожланиши учун узоқ муддатли ва мустаҳкам пойдевор яратади.
— Бироқ, юқори сифатли инсон капиталисиз тезкор технологик ривожланишга эришиш қийин бўлиши аниқ. Шунинг учун, бу муҳим вазифани бажариш учун мамлакат ҳаётининг барча соҳаларига, хусусан, ижтимоий сиёсат ва иммиграцияни тартибга солиш масаласига янгича қараш ва янги ёндашувларни ишлаб чиқиш зарур бўлади. Такрорлайман, технологик ривожланишда ҳақиқий тараққиётга эришиш учун юқори сифатли инсон капиталини шакллантириш ва ривожлантиришга жиддий ёндашиш керак. Бу масалани эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Шунинг учун, иммиграция масаласини ўз ичига олган ижтимоий сиёсатни қайта кўриб чиқиш ва янги ёндашувларни ишлаб чиқиш зарур. Дунё тубдан ўзгарди. Бу жараён тезлашмоқда. Биз, яъни бутун Қозоғистон учун ўзгариш вақти келди. Акс ҳолда, бу жуда қийин бўлади, — дея хулоса қилди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари хотин-қизларни 8 март байрами билан табриклади.