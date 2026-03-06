Давлат раҳбари хотин-қизларни 8 март байрами билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Аввало, барчангизни баҳорнинг ёрқин байрами – Халқаро хотин-қизлар куни билан чин дилдан табриклайман! Бу байрам меҳр-оқибат ва илиқлик, донолик ва гўзаллик рамзидир. Аёл — ҳаёт таянчи, фаровонлик манбаи. Бу — ҳақиқат. "Бешикни ҳам, дунёни ҳам тебратувчи" аёлнинг қалби эзгулик масканидир. Шунинг учун, аёлнинг қадр-қиммати — мамлакат қадр-қиммати, десак муболаға бўлмайди.
Бугун Ақорда тўрида сизларга ва Қозоғистоннинг барча хотин-қизларига чуқур миннатдорчилигимни ва ташаккуримни билдираман. Халқимиз ҳар доим оналарини улуғлаган, опа-сингилларини ҳимоя қилган, қизларини ҳурмат қилган ва уларга қалбларидан жой берган. Халқимиз қадим замонлардан бери "Она" сўзини қўшиб, "Ватан Она", "Она Ер", "Она тили" деб айтади. Аждодларимиз "Отадан — васият, онадан — фазилат" деганлар. Бу чуқур маъноли анъана бугунги ўзгарувчан ва мураккаб даврда ҳам албатта давом этиши керак. Бу мақсадга эришиш — келажак авлодлар олдидаги бурчи. Зеро, миллатимизнинг ўзлиги, тили ва руҳи, урф-одатлари ва анъаналари келажак авлодларга онанинг меҳрли қўли, унинг доно тарбияси орқали ўтади, — деди Президент.