    16:20, 06 Март 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари хотин-қизларни 8 март байрами билан табриклади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали тадбирда нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Kazinform

    – Аввало, барчангизни баҳорнинг ёрқин байрами – Халқаро хотин-қизлар куни билан чин дилдан табриклайман! Бу байрам меҳр-оқибат ва илиқлик, донолик ва гўзаллик рамзидир. Аёл — ҳаёт таянчи, фаровонлик манбаи. Бу — ҳақиқат. "Бешикни ҳам, дунёни ҳам тебратувчи" аёлнинг қалби эзгулик масканидир. Шунинг учун, аёлнинг қадр-қиммати — мамлакат қадр-қиммати, десак муболаға бўлмайди.

    Бугун Ақорда тўрида сизларга ва Қозоғистоннинг барча хотин-қизларига чуқур миннатдорчилигимни ва ташаккуримни билдираман. Халқимиз ҳар доим оналарини улуғлаган, опа-сингилларини ҳимоя қилган, қизларини ҳурмат қилган ва уларга қалбларидан жой берган. Халқимиз қадим замонлардан бери "Она" сўзини қўшиб, "Ватан Она", "Она Ер", "Она тили" деб айтади. Аждодларимиз "Отадан — васият, онадан — фазилат" деганлар. Бу чуқур маъноли анъана бугунги ўзгарувчан ва мураккаб даврда ҳам албатта давом этиши керак. Бу мақсадга эришиш — келажак авлодлар олдидаги бурчи. Зеро, миллатимизнинг ўзлиги, тили ва руҳи, урф-одатлари ва анъаналари келажак авлодларга онанинг меҳрли қўли, унинг доно тарбияси орқали ўтади, — деди Президент.

