Жамбил вилоятида Марказий Осиёда тенгсиз аминокислоталар ишлаб чиқариш лойиҳаси ишга туширилди
ASTANА. Кazinform - Жамбил вилоятининг Шу туманида маккажўхорини чуқур қайта ишлашга қаратилган стратегик инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда.
Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, ишлаб чиқариш мажмуаси «Jibek Joly» махсус иқтисодий зонасида қурилмоқда. Лойиҳани оширишда Shengtai Biotech Co., Ltd (Fufeng Group) компанияси қатнашмоқда.
Ушбу лойиҳа Давлат раҳбарининг қайта ишлаш саноатини ривожлантириш бўйича топшириқлари доирасида амалга оширилмоқда ва саноат паркини босқичма-босқич қуришни ўз ичига олади. Ҳозирда корхонанинг биринчи босқичи якунланди.
Завод валин, треонин, глутамин ва цитрулин каби талабга эга аминокислоталар ишлаб чиқаришга қаратилган.
Ҳозирда синов режимидилк маҳсулотлар изолейцин ва лейцин ишлаб чиқарилди. Бу — маҳаллий саноат учун жуда муҳим воқеа. Ахир, тармоқланган занжирли муҳим аминокислоталар ишлаб чиқариш Қозоғистон ва умуман Марказий Осиё минтақасида биринчи марта ўзлаштирилди.
Бугунги кунда мақсадга эришиш учун ишлаб чиқариш ҳажмини босқичма-босқич ошириш ишлари олиб борилмоқда.
Завод тўлиқ ишга туширилгандан сўнг, йилига 3 миллион тоннагача маккажўхорини қайта ишлаш ва 1700 та янги иш ўринларини яратиш режалаштирилган.
— Умумий инвестиция ҳажми 1,5 миллиард АҚШ долларини ташкил этади, корхона 400 гектар майдонни эгаллайди.
Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар Марказий Осиё, Европа, Америка ва Африкага экспорт қилинади, — дейилади хабарда.