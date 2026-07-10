KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Жамбил вилоятида 4,5 магнитудали зилзила қайд этилди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Миллий ядро маркази Геофизика тадқиқотлари институти Фавқулодда вазиятлар маълумотлари марказининг маълумотларига кўра, 10 июль куни Астана вақти билан соат 00:59 да Жамбил вилояти ҳудудида зилзила содир бўлди.

    зилзила
    Фото: oxu.az

    Зилзила эпицентри Тараз шаҳридан 65 километр жануби-ғарбда жойлашган.

    Эпицентрнинг координаталари 42,50 даража шимолий кенглик ва 70,88 даража шарқий узунликдир.

    Зилзила магнитудаси — мб=4,5, энергия класси — К=10,4.

    Эпицентр 15 километр чуқурликда жойлашган.

    Эслатиб ўтамиз, Камчатка соҳиллари яқинида 4,3 магнитудали зилзила қайд этилди.

    Жамбил вилояти Зилзила
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф