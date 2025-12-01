12:42, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Жамбил вилоятида 3,8 триллион тенге жалб этадиган энг йирик инвестиция лойиҳалари эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Жамбил вилояти ҳокими Ербол Қарашўкеев Астанада минтақада амалга оширилаётган энг йирик лойиҳалар ҳақида гапирди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
“Йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишнинг ўзиёқ вилоят иқтисодиётига 3,8 триллион тенге маблағ жалб этиш имконини беради”, — деди у Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
Асосий лойиҳаларга қуйидагилар киради:
- қуввати йилига 3 миллион тоннагача бўлган, қиймати 800 миллиард тенге бўлган ва 1500 иш ўрни яратувчи маккажўхорини чуқур қайта ишлаш лойиҳаси;
- йилига 3 миллион тоннагача прокат ишлаб чиқариш қувватига эга металлургия заводи (формали лента ва махсус пўлат, сим), қиймати 674 миллиард тенге ва 2,5 минг иш ўрни яратиш;
- йил охиригача 800 минг тонна сульфат кислота ишлаб чиқаришнинг биринчи босқичи ишга туширилади;
- 2026 йилда йилига 1 миллион тонна қувватга эга комплекс ўғитлар заводи қурилиши режалаштирилган, қиймати 536 миллиард тенге бўлган ва 800 та иш ўрни яратиш;
- йилига 1 миллион тонна қанд лавлагини қайта ишлаш қувватига эга шакар заводи қуриш, 130 минг тонна шакар, 72 минг тонна лавлаги уни ва 54 минг тонна шинни ишлаб чиқариш, қиймати 108 миллиард тенге, 350 иш ўрни яратиш;
- қиймати 200 миллиард тенге бўлган ва 300 та иш ўрни яратиш бўйича 1 миллион тоннагача сода ишлаб чиқариш лойиҳаси;
- йилига 500 минг тонна олтин рудасини қайта ишлашга мўлжалланган, қиймати 47 миллиард тенге бўлган ва 400 та иш ўрни яратишга мўлжалланган тоғ-қайта ишлаш заводи;
- йилига 25 минг тонна натрий цияниди ишлаб чиқариш, қиймати 68 миллиард тенге ва 100 иш ўрни яратиш;
- йилига 30 минг тонна қувватга эга водород пероксид ишлаб чиқариш, қиймати 30 миллиард тенге, 100 иш ўрни яратиш;
- қиймати 620 млрд. тенге бўлган, 200 иш ўрни яратувчи энергия сақлаш тизимига эга 1 ГВт қувватга эга шамол электр станциясини қуриш;
- 300 МВт сақлаш тизимига эга 1 ГВт қувватга эга шамол электр станцияси қурилиши, қиймати 728 миллиард тенге, 100 иш ўрни яратиш.
