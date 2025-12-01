Жамбил вилояти Қозоғистонни стратегик муҳим кимёвий маҳсулотлар билан таъминлайди
ASTANА. Каzinform – Жамбил вилояти Қозоғистонни стратегик муҳим кимёвий маҳсулотлар билан 100 фоиз таъминлайди. Бу ҳақда Жамбил вилояти ҳокими Ербол Қарашўкеев ҳисобот брифингида маълум қилди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, вилоятнинг ялпи ҳудудий маҳсулоти 7,9 фоизга ўсди. Жорий йилнинг дастлабки 10 ойида қисқа муддатли иқтисодий ўсиш 109,8 фоизни ташкил этди.
Саноат маҳсулотлари ҳажми — 17%, қишлоқ хўжалиги — 3,1%, қурилиш ишлари — 18,8%, уй-жой қурилиши — 1,7%, савдо — 0,5%, транспорт — 2,9%, алоқа — 9,4% ва асосий капиталга инвестициялар 38,3%га ошди.
– Йил бошидан бери вилоятда 1,1 триллион тенгелик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди. Жамбил вилояти саноат ўсиши бўйича республикада 3-ўринда, ишлаб чиқариш саноати бўйича эса 5-ўринда туради. Умумий ишлаб чиқариш ҳажмининг қарийб 63 фоизи ишлаб чиқариш саноатига тўғри келади, — деди Е.Қарашўкеев Марказий коммуникациялар хизматида.
Мазкур позицияларда Жамбил вилояти республикада етакчи ўринни эгаллайди: ҳудуд Қозоғистонда ишлаб чиқарилган натрий триполифосфат, натрий цианид, аммофос, сариқ фосфор ва шакарнинг 100 фоизини ишлаб чиқаради.
– Йил бошидан бери соҳага 203,8 миллиард тенге инвестиция киритилди (ўсиш 2,1 баравар) ва ишлаб чиқариш маҳсулотлари экспорти 1,5 бараварга (270,4 миллион доллар) ошди, бу республика бўйича 1-ўрин деганидир, — деди вилоят ҳокими.
Эслатиб ўтамиз, ҳудудда Қозоғистондаги биринчи йирик натрий цианид заводининг қурилиши бошланди.