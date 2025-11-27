Қозоғистонда биринчи йирик натрий цианид заводи қурилиши бошланди
TARAZ. Kazinform — «Алтыналмас» Жамбил вилоятида натрий цианид ишлаб чиқарувчи завод қурилишини бошлади.
Жамбил вилоятида йилига 25 минг тонна ишлаб чиқариш қувватига эга натрий цианид заводи пойдеворига бир асрлик ишонч фондини қўйишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди. Олтин қазиб олувчи «Алтыналмас» АЖ томонидан амалга оширилаётган мазкур лойиҳа Қозоғистон кимё саноатини ривожлантириш, янги иш ўринлари яратиш, мамлакатнинг технологик ва иқтисодий мустақиллигини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам бўлади.
Маросимида Жамбил вилояти ҳокими Ербол Қарашукеев, “Қозоғистон тараққиёт банки” АЖ директорлар кенгаши раиси Марат Елибаев, «Altynalmas Reagents» МЧЖ бош директори Атагельдиев Уалихан иштирок этдилар.
Қиймати қарийб 60 миллиард тенге бўлган янги завод Қозоғистонда импорт қилинадиган натрий цианидга боғлиқликни сезиларли даражада камайтирадиган, олтин қазиб олиш саноати эҳтиёжларини қоплайдиган, шунингдек, мамлакат учун экспорт салоҳиятини яратувчи биринчи корхона бўлади.
Лойиҳа муҳим ижтимоий-иқтисодий таъсир кўрсатади. Завод қурилиши жараёнида 400 га яқин иш ўрни яратилади, фойдаланишга топширилгач яна 250 дан ортиқ доимий иш ўрни яратилади.
«Алтыналмас» корхонасида замонавий кимё ишлаб чиқаришида ходимларни ўқитиш ва малакасини ошириш тизимига алоҳида эътибор қаратилмоқда. DuPont/Draslovka технологияси эгаси ва технология ҳамкори - Glatt мажбурий тренинглар ўтказиш ва тажрибали маҳаллий кадрлар ва техник университетлар битирувчиларини жалб қилишни режалаштирмоқда. Лойиҳанинг амалга оширилиши маҳаллий ва республика бюджетларини солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ҳисобидан тўлдиришга ҳам хизмат қилади, бу эса ўз навбатида мамлакат иқтисодий самарадорлигини янада оширади.
Янги корхонани юритишда жаҳон даражасидаги DuPont/Draslovka компаниясининг технологияларидан, Glatt Ingenieurtechnik GmbH муҳандислик ечимларидан фойдаланилади ва ишлаб чиқариш самарадорлиги, саноат хавфсизлиги ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги энг яхши мавжуд технологиялар жорий этилади.