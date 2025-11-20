Жакарта дунёдаги энг йирик мегаполисга айланди
ASTANА.Кazinform - Индонезия пойтахти Жакарта Токиони ортда қолдириб, дунёдаги энг йирик шаҳарга айланди, деб хабар беради BILD.
Нашрга кўра, БМТнинг "Жаҳон урбанизация истиқболлари -2025" номли янги ҳисоботида Жакарта мегаполисида тахминан 42 миллион киши истиқомат қилиши айтилган. Ундан кейин Бангладешдаги Дакка (40 миллион) ва Токио ва унинг атрофидаги ҳудудлар (33 миллион). БМТнинг таъкидлашича, дунё аҳолисининг саккиз миллиарддан ортиқ қисмининг деярли ярми шаҳарларда яшайди.
— Шаҳар аҳолиси сони 1950 йилдан бери икки баравардан кўпроққа ошди, ўшанда дунёнинг 2,5 миллиард аҳолисининг атиги 20 фоизи шаҳарларда яшаган, — дейилади ҳисоботда.
Аҳолиси 10 миллиондан ортиқ бўлган мегаполислар сони айниқса тез суръатлар билан ўсиб бормоқда: 50 йил ичида уларнинг сони саккизтадан 33 тагача кўпайди, улардан 19 таси Осиёда. Энг яхши 10 та мегаполисдан фақат биттасигина Осиёда жойлашган эмас - Қоҳира.
БМТнинг ҳисоб-китобларига кўра, 2050 йилга бориб аҳолиси 10 миллиондан ошадиган мегаполислар сони 37 тага кўпаяди. Ушбу рўйхатга Эфиопиядаги Аддис-Абеба, Танзаниядаги Дар-ус-Салам, Ҳиндистондаги Ҳажипур ва Малайзиядаги Куала-Лумпур киради. Бироқ, ҳисоботга кўра, Мехико ва Чэнду каби баъзи йирик шаҳарларда аҳоли сони камайиб бормоқда.
