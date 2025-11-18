Дунёдаги энг бой шаҳар маълум бўлди
ASTANА.Кazinform - Токио ЯИМ бўйича дунёдаги энг бой шаҳарга айланди, деб хабар беради CEOWORLD Magazine.
2025 йилда Япония пойтахтида ЯИМ 2,55 триллион долларга етади. Кейинги ўриндаги Нью-Йорк шаҳрида ЯИМ 2,49 триллион долларни ташкил этади. Лос-Анжелес 1,62 триллион доллар билан кучли учликни якунлади. Биргаликда бу мегаполислар глобал иқтисодиётнинг асосини ташкил қилади.
ЯИМ шаҳарлар бойлигининг энг кенг тарқалган кўрсаткичи бўлиб қолса-да, у фақат асл ҳолатнинг бир қисмидир. Масалан, Токионинг иқтисодий кучи технология, автомобиль ишлаб чиқариш ва саноатдаги йиллар давомидаги инновацияларга асосланган.
Бундан ташқари, Нью-Йорк шаҳри глобал молия тизимининг маркази сифатида гуллаб-яшнамоқда, Wall Street, Нью-Йорк фонд биржаси ва жонли стартап экотизимига эга.
Лос-Анжелесда эса, аксинча, тижорат ижодкорлик билан бирлаштирилган: унинг кўнгилочар иқтисодиёти энди тез ривожланаётган технология ва аэрокосмик сектор билан тўлдирилади.
Рейтингга Париж ва Сеулдан тортиб Шанхай ва Сингапургача бўлган 300 та глобал мегаполислар киритилган бўлиб, улар пул оқимини, технологик ривожланишни ва бозорлар ўртасида сиёсий қарорларнинг тарқалишини шакллантиради.
Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско ва Шанхай ҳам Токио, Нью-Йорк ва Лос-Анжелес билан бир қаторда биринчи ўнталикка киради.
Осиёнинг 2025 йилги рейтингдаги устунлиги глобал иқтисодий тортишиш марказининг шарққа кенгроқ силжишини акс эттиради.
Умуман олганда, энг яхши 10 та шаҳар глобал ялпи ички маҳсулотнинг учдан бир қисмини ташкил қилади, бу эса иқтисодий кучнинг инновациялар, капитал оқимлари ва глобал рақобатбардошликни рағбатлантирувчи шаҳар марказларида қандай жамланганлигини кўрсатади.
